الحشد يعثر على مخبأ للأعتدة تابع لـ”داعس” في جزيرة غرب سامراء

2020/05/08 | 11:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء المقدسة للحشد الشعبي، الجمعة، عن العثور على مخبأ للأعتدة تابع لتنظيم داعش الاجرامي في منطقة البوحوار التابعة لخط اللاين في جزيرة غرب سامراء خارج قاطع المسؤولية.وذكر بيان للقيادة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “معلومات استخباراتية دقيقة حصلت عليها استخبارات اللواء ٣١٤ افادت بوجود مخبأ للأعتدة في جزيرة غرب […]

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