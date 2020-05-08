2020/05/08 | 11:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “الصباح” الرسمية، الجمعة، عن وجود مساع لفتح الحدود مع إيران، بهدف ادخال البضائع غير الغذائية فقط.ونقلت الصحيفة بعددها الصادر اليوم واطلعت عليه /المعلومة/، عن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع نجمان، قوله، إن “فتح الحدود مع ايران غير ممكن الان”، مشيرا الى ان “خلية الازمة ستسمح بدخول المواد غير الغذائية فقط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقترح بفتح الحدود مع إيران لادخال البضائع غير الغذائية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقترح بفتح الحدود مع إيران لادخال البضائع غير الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).