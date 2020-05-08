العمل استمارة الكترونية لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعمال

2020/05/08 | 11:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الجمعة، عن اطلاق استمارة الكترونية لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعمال المضمونين.وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي وكالة بالوزارة رائد جبار باهض في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، انه “تم اطلاق استمارة الكترونية من اجل تلقي طلبات صرف مكافأة نهاية الخدمة للعمال المضمونين”.وأضاف باهض، أن “اطلاق الاستمارة جاء […]

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