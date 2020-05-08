واسط تستحصل الموافقات الرسمية لاعادة افتتاح منفذ زرباطية ليومين أسبوعيا

2020/05/08 | 11:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة واسط، الجمعة، عن استحصالها الموافقات الرسمية لاعادة فتح منفذ زرباطية الحدودي امام استيراد البضائع ولمدة يومين اسبوعيا، مع استمرار منع دخول الوافدين عبره.وقال نائب محافظ واسط رشيد البديري في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المحافظة استحصلت موافقة هيئة المنافذ على اعادة فتح الخط التجاري في منفذ زرباطية الحدودي، […]

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