2020/05/08 | 11:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت تقارير متخصصة، ان أسعار النفط أرتفعت، اليوم الجمعة، إذ تمضي دول عدة في أوربا واسيا وحتى أستراليا قدما في خطط تخفيف إجراءات العزل العام الاقتصادية والاجتماعية التي فُرضت لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا، مما أوقد شرارة آمال السوق بتعزز الطلب على الخام ومنتجاته.وارتفع خام برنت 87 سنتا أو ما يعادل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يقترب من 31 دولار،، ارتفاع الاسعار مع انتعاش الطلب) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يقترب من 31 دولار،، ارتفاع الاسعار مع انتعاش الطلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).