خبير قانوني : كل وزارات عبد المهدي انتهت أعمالها دستوريا

2020/05/08 | 11:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد الخبير القانوني طارق حرب انتهاء جميع أعمال وزراء حكومة عادل عبد المهدي .وقال حرب أن "جميع وزراء حكومة عادل عبد المهدي انتهت أعمالهم بما فيها الوزارات السبع التي لم تنل ثقة البرلمان في الجلسة الاستثنائية التي عقدت مساء الأربعاء".وأوضح أن "الوزراء السابقين ليس لديهم صلاحية اتخاذ أي قرارات منذ تأدية حكومة الكاظمي اليمين الدستورية".وأضاف أن "الوزارات التي لم يمنح وزراؤها الثقة ستدار من قبل أقدم موظف أو أعلى موظف درجة بالوزارة".وكان مجلس النواب قد صوت بعد منتصف ليل الاربعاء على المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، كما منح الثقة ل 15 وزيراً.

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