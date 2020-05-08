صلاح الدين تضع اليد على ”ثروة هائلة“ وتحث لاستثمار سريع

2020/05/08 | 11:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت ادارة بلدة الاسحاقي جنوبي صلاح الدين الحكومة الاتحادية والجهات المعنية باستثمار الابار النفطية جنوب غربي الناحية والتي عدتها ثروة هائلة.

وقال مدير الناحية جاسم محمد البزيع لشفق نيوز ان 7 ابار نفطية تتواجد في منطقة "جزيرة" الفرحاتية " جنوب غربي الناحية والقريبة من حدود محافظة الانبار، جاهزة للاستثمار منذ الثمانينيات، مبينا ان شركة فرنسية انجزت عمليات "مد الانابيب" مئات المترات في الارض وتجهيز الابار للاستثمار واغلاق فوهاتها بـ"الكونكريت".

واكد ان الابار النفطية في الاسحاقي كانت تخضع للحراسة الا ان احداث داعش عام 2014 دفعت الحراس لترك العمل بسبب انقطاع الرواتب، موضحا ان النفط في الاسحاقي بات يتواجد على سطح الارض وبحاجة لاهتمام من قبل الجهات المعنية واستثماره لانعاش الاقتصاد المحلي.

ودعا البزيع الى استغلال ابار الاسحاقي بالسرعة الممكنة والاستفادة من خزين مالي وثروات كبيرة تعالج المشاكل والبطالة وانعدام فرص العمل في الاسحاقي وعموم محافظة صلاح الدين لما ستوفره من فرص عمل كثيرة تنعش الواقع المعيشي للمواطنين وتعالج جانب كبير المشاكل الخدمية والعمرانية.

وبحسب الاحصائيات شبه الرسمية للجهات المختصة في صلاح الدين وزارة النفط، تتواجد نحو 12 حقلاً نفطياً لم يتم استثمارها أو تطويرها فضلاً عن 57 بئراً عملاقة، تم توثيقها لدى الجهات الحكومية السابقة.

وبحسب المعنيين، فإنه تم تقدير الموجود من الثروات النفطية في صلاح الدين تحت الأرض، بـ"حجم بحر قزوين" الواقع بين إيران وروسيا، فيما اوصى خبراء في المحافظة بعدم إمكانية إنشاء بنايات متعددة الطوابق في المناطق التي تحوي حقولا نفطية او القريبة منها، باعتبارها تعوم فوق أكبر ثروة نفطية.

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