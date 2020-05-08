2020/05/08 | 11:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة مدينة الطب، الجمعة، عن اعادة مشروع توثيق الولادات والوفيات الإلكتروني التجريبي بمستشفى بغداد التعليمي ضمن برامج التحول للنظام الالكتروني لوزارات ومؤسسات الدولة.وقال مدير عام المدينة حسن التميمي في تصريح تابعته العهد نيوز”، إن “التوثيق الالكتروني، من المشاريع المهمة التي تبنتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويهدف الى اتمام معاملة شهادة الحياة والوفاة، وتحويل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدينة الطب تعلن اعادة مشروع توثيق الولادات والوفيات الالكتروني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدينة الطب تعلن اعادة مشروع توثيق الولادات والوفيات الالكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).