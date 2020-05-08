الأمن النيابية: حرق المحاصيل الزراعية هي “حرب اقتصادية خارجية”

2020/05/08 | 11:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الجمعة، عمليات حرق المحاصيل الزراعية “حربا اقتصادية خارجية” في ظل الازمة الاقتصادية التي يمر بها.وقال عضو اللجنة سعران الاعاجيبي فيبيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “استهداف المحاصيل الذي يحدث في هذه الايام حربا اقتصادية خارجية”، داعيا الى “تطبيق القانون وبقوة على المخلين بالامن الغذائي”.وأضاف الاعاجيبي، أنه “في […]

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