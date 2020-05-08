حالة الطقس لـ 3 أيام بعموم العراق: قطع غيوم والحرارة ترتفع إلى 40 درجة في محافظتين

2020/05/08 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة (08 ايار 2020)، توقعاتها لحالة طقس خلال اليوم واليومين المقبلين، ولمناطق البلاد الجوية الثلاث، الوسط والشمال والجنوب.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس اليوم الجمعة، سيكون صحواً مع بعض قطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات، بينما طقس المناطق الشمالية فسيكون صحواً مع بعض قطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات، أما طقس المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً مع بعض قطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".

وأضافت، أن "طقس يوم غد السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائم جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائم جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر على اقسامها الجبلية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائم جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها، ولا تغيير في درجات الحرارة".

وأشارت الهيأة إلى أن "طقس الاحد المقبل، سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً يتحول الى صحو ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر في أماكن متعددة منها تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تسجل انخفاضاً، بينما طقس المنطقة الجنوبية سيكون غائم يتحول الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات".

بغداد اليوم - بغداد

طالب عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النائب، محمد شياع السوداني، الجمعة (8 أيار 2020)، الحكومة الجديدة بصرف رواتب المتقاعدين وتجنيبهم القرارات المجحفة.

وقال المكتب الإعلامي للسوادني في بيان،

بغداد اليوم- بغداد

حث مصرف الرافدين، الجمعة (08 أيار 2020)، بعض دوائر الدولة الى تفعيل بطاقات الماستر كارد واستلام رواتب موظفيها الكترونيا وليس يدويًا .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المصرف يطالب من بعض

بغداد اليوم _ بغداد

توقع المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، هطول الامطار على مناطق مختلفة من البلاد خلال اليومين المقبلين بسبب منخفض جوي حراري سطحي.

وقال صادق عطية، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، إن "ا

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