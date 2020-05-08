استئناف أول دوري بين الدوريات الأوروبية الكبرى بـ 6 لقاءات يوم غد


استئناف أول دوري بين الدوريات الأوروبية الكبرى بـ 6 لقاءات يوم غد
2020/05/08 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم/ متابعة

تُستأنف منافسات الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا"، يوم غد السبت، دون جمهور، حيث تن...

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