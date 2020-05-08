استئناف أول دوري بين الدوريات الأوروبية الكبرى بـ 6 لقاءات يوم غد

2020/05/08 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

تُستأنف منافسات الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا"، يوم غد السبت، دون جمهور، حيث تن...





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