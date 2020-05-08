واشنطن تسحب أربع بطاريات صواريخ باتريوت من السعودية لتراجع التهديد الايراني

2020/05/08 | 11:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن, 8-5-2020 (أ ف ب) – أفاد مصدر عسكري أميركي وكالة فرانس برس الخميس أنّ واشنطن قرّرت سحب أربع بطاريات صواريخ باتريوت مع طواقمها من السعودية بعدما اعتبرت أنّ التهديد التي تمثّله إيران على مصالح الولايات المتّحدة في المنطقة تراجع.وقال المصدر مشترطاً عدم نشر اسمه إنّ اثنتين من هذه البطاريات نشرتهما الولايات المتحدة في […]

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