“الجيش الابيض” مع مرضى كورونا،، أغاني وطنية في باحات العزل الطبي (فيديو)

2020/05/08 | 11:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر أطباء عراقيون في إحدى مستشفيات العزل الطبي لمرضى كورونا وهم يقومون بمساندة مرضى كورونا.واظهر المقطع تواجد ملاك المستشفى تحت شبابيك ردهات العزل اثناء احدى الاغاني الوطنية للتخفيف من القيود النفسية للحجر.

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