ارتفاع اسعار النفط في تداول خام “برنت”

2020/05/08 | 11:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، على أمل استئناف الأنشطة الاقتصادية مع قيام الدول برفع بشكل جزئي للقيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس القاتل.وذكرت وكالة “نوفوستي” أنه جرى تداول الخام العالمي مزيج “برنت”، في التعاملات الصباحية، عند مستوى 29.9 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 1.49% عن سعر التسوية السابق.في حين تم تداول العقود الآجلة […]

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