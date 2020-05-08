2020/05/08 | 11:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سامح عسكر… عندما نقول أن العالم بعد كورونا سيختلف ليس معناه أنه في خلال سنة أو اثنين سيتغير كل شئ بالفانوس السحري ، ولكن لأن كورونا عنصر مساعد (أضعف الثقة) في النظام العالمي الحالي ضعف الثقة بالنظام الدولي حدث منذ انتفاضة 1968 بفرنسا، والنتيجة أن خرجت فرنسا رسميا من عالم الرأسمالية الحر وقمع […]

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