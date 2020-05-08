آخر تطورات بناء سان سيرو الجديد

2020/05/08 | 11:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..قدم ناديا ميلان وإنتر الإيطاليان لكرة القدم إلى بلدية ميلانو وثيقة تمهيدية لمشروع دراسة جدوى لإنشاء ملعب عالمي جديد ومنطقة رياضية وترفيهية في منطقة سان سيرو.وقال الناديان في بيان موحد تم نشره على موقعيهما، أنهما “تقدما باقتراحين جديدين نتيجة حوار بناء مع البلدية وتم تطويرهما وفقاً للشروط الـ16 التي قدمتها البلدية ومجلس […]

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