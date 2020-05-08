المالية النيابية: لاتوجد مؤشرات خطيرة حيال عدم القدرة على تامين رواتب الموظفين

2020/05/08 | 11:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر، الجمعة، بانه لاتوجد مؤشرات خطيرة حيال عدم القدرة على تامين رواتب موظفي الدولة.وقال مظهر في حديث لـ/ المعلومة/،ان”رواتب شهر ايار الجاري مؤمنة والعمل جاري على تامين رواتب شهري حزيران وتموز القادمين مؤكدا بانه لاتوجد مؤشرات خطيرة حيال عدم القدرة على تامين رواتب موظفي الدولة”.واضاف […]

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