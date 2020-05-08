هل اقترب ربيع العلاقات الأمريكية-السعودية من الإنتهاء؟

2020/05/08 | 11:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.محمود البازي… إنّ التدخل الأمريكي المباشر في دول الشرق الأوسط تحت غطاء ما يسمى الهيمنة الليبرالية (liberal hegemony)، كان لغاية البقاء في هذه المنطقة على مدى عقود مضت.هذا التدخل لم يُنتج دولاً فاشلة في الشرق الأسوط فحسب؛ بل دفع بقيادات متهورة إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة كالرئيس دونالد ترامب؛ نظرا […]

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