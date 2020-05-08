برلماني عراقي: القوى السياسية قررت دعم حكومة الكاظمي

2020/05/08 | 11:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو تحالف الفتح في العراق نسيم عبد الله ان حكومة الكاظمي هي نفس تركيبة الحكومة السابقة....

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