2020/05/08 | 11:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مصدر امني في ديالى، الجمعة، بان احد مقاتلي الحشد العشائري اصيب بنيران قناص داعش شرق المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” احد مقاتلي الحشد العشائري في قرى شروين(45كم شرق بعقوبة) اصيب بنيران قناص داعشي اثناء وجوده في نقطة مرابطة متقدمة قرب نهر ديالى”.واضاف المصدر،ان” اصابته ليست خطيرة فيما بدات عملية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة احد مقاتلي الحشد العشائري بديالى بنيران قناص داعشي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة احد مقاتلي الحشد العشائري بديالى بنيران قناص داعشي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).