الفلاحي يكشف أبرز التحديات الصحية والبيئية في العراق

2020/05/08 | 11:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة والبيئة عن التحديات التي تواجه الواقع الصحي والبيئي في العراق.

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