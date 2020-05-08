مدير صحة الكرخ: إمكانية زيادة الإصابات بـ”كورونا” ويجب تشديد الإجراءات

2020/05/08 | 11:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الجمعة، إمكانية زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في جانب الكرخ، بسبب عدم الالـتـزام بـاجـراءات الـسـلامـة، فيما دعا القوات الأمنية إلى تشديد اجراءاتها.وقال الحجامي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “الدائرة اتخذت بالتعاون مع الجهات المعنية اجـراءات مشددة للحد من التنقل وانتشار فيروس كورونا في منطقة […]

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