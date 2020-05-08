جوهرة الصقور مطلوب في النمسا

2020/05/08 | 11:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشف مصدر رياضي مطلع، ان لاعب نادي القوة الجوية محمد قاسم مطلوب من قبل احد الأندية النمساوية.وقال المصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “لاعب نادي القوة الجوية محمد قاسم، مقبل على الاحتراف في أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”.وأضاف أن “قاسم وبعد المستويات الرائعة التي قدمها مع الصقور والمنتخب الوطني في […]

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