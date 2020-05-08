2020/05/08 | 12:00 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتناول هذه الحلقة قراءة في الصحف العراقية والمصرية، وأهم عناوين الصحف العراقية هي: صحيفة الدستور: الكاظمي يبدأ مشواره بالانفتاح على الملفات العالقة ويتسلم مهامه رسميا، صحيفة كل الأخبار: الكاظمي يمر بقبول محلي ودولي ونواب يؤكدون أنه رجل دولة، صحيفة طريق الشعب: بعد خمسة أشهر من الصراعات..



البرلمان يشكل نصف حكومة.



أما أهم عناوين الصحف المصرية: اليوم السابع: اتحاد الكرة يعلن تجديد تعليق النشاط في مصر حتى نهاية مايو، المصري اليوم: الداخلية- ضبط 4008 مواطنين خالفوا قرار حظر التجول خلال 24 ساعة، جريدة الأهرام: التعايش "السياحي" مع كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بعد خمسة أشهر من الصراعات.. البرلمان يشكل نصف حكومة" في العراق!!) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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