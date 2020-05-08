بعد خبر تكليف عبد الغني الاسدي برئاسة

2020/05/08 | 12:53 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

كشف النائب عن تحالف الفتح احمد الاسدي، اليوم، حقيقة تكليف الفريق الركن عبد الغني الاسدي برئاسة هيأة الحشد الشعبي .

وقال الاسدي في تغريدة، تداولت وسائل الاعلام خبر تكليف احد ابطال الانتصار الفريق الركن عبد الغني الاسدي برئاسة هيئة الحشد الشعبي وهو خبر ليس له اساس من الصحة.

واختتم...

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