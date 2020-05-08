الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه للحكومة العراقية الجديدة

2020/05/08 | 12:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن استعداد التكتل الموحد لدعم الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكا...

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