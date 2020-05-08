الصحة العالمية: العراق يبدأ تجارب سريرية لعلاج كورونا

2020/05/08 | 12:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ العراق اجراء تجارب سريرية لعينات محدودة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تحقق نتائج ايجابية على المرضى المصابين....

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