انهيار الليرة يسبب ارتفاع حتى في أسعار الخضار… أسعار صرف العملات الأجنبيّة الجمعة

2020/05/08 | 12:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت العاصمة #دمشق صباح اليوم الجمعة سعر 1400 ليرة سوريّة للدولار الأمريكي، فيما وصل سعر الدولار في مدينة #حلب إلى 1405 ل.س، في حين سجل اليورو الأوروبي سعر 1514 ليرة في أسواق #دمشق، وذلك في…

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