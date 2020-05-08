التيّارُ الصدري يُحذر الكاظمي من /5/ أخطاء رسّختها «الدولة العميقة»

2020/05/08 | 12:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى في دعم الحكومة الجديدة، يبدو الانقسام الشيعي واضحاً، فقد تنصلت كتل سياسية عن مواقف التبريك مثل كتلة “#عطاء” التابعة لفالح الفياض، وائتلاف “#النصر” الذي يقوده #حيدر_العبادي، فيما بادر التيار الصدري بنصائح غير مسبوقة لرئيس…

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