روسيا في المرتبة الخامسة عالميّاً بإصابة كورونا

2020/05/08 | 12:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحّة الروسيّة صباح اليوم الجمعة تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس #كورونا، لتصل #روسيا إلى المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر تسجيلاً للإصابات بالفيروس المستجد.ووصلت روسيا إلى المركز الخامس عالميّاً…

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