الخنجر: حكومة الكاظمي قادرة على تجاوز الأزمة

2020/05/08 | 12:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر أن حكومة الكاظمي التي نالت ثقة مجلس النواب تضم أسماء متميزة وقادرة على تقديم شي جديد وتجاوز الازمة.

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