سيمنز الألمانية تبدأ بـ”الادخار” لمواجهة كورونا

2020/05/08 | 13:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال نائب الرئيس التنفيذي رولاند بوش، اليوم الجمعة، إن الشركة الصناعية الألمانية سيمنز (SIEGn.DE) تعمل على تسريع برنامجها لتوفير التكاليف للتعامل مع تأثير جائحة فيروس كورونا، بعدما سجلت الشركة انخفاضاً كبيراً في أرباح الربع الثاني.وقال بوش في تصريحات صحفية، انه “مقارنة بالإعلان في يوم سوق رأس المال في مايو/ آذار، نحن […]

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