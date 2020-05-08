شركة تسويق الأدوية: العراق يستلم مساعدات طبية المانية لمواجة “كورونا”

2020/05/08 | 13:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن معاون مدير شؤون الخزن في الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، سعد المفرجي، الجمعة، توزيع مساعدات ألمانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على المؤسسات الصحية.وقال المفرجي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “مساعدات من الوكالة الألمانية الاتحادية للإغاثة THW ، وصلت الـى مخازن الشركة وهـي عبارة عن شاحنتين تحتويان على مستلزمات الحماية […]

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