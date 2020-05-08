لم يعرف أحد “بقربه من الموت”،،الاعلان عن شفاء ممثل عراقي من كورونا

2020/05/08 | 13:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت صفحات فنية عراقية، اليوم الجمعة، شفاء ممثل عراقي شهير من فايروس كورونا.وقالت صفحة الدار البيضاء على الانستغرام، “لا احد كان يعلم بإصابة الممثل غالب جواد بفيروس كورونا في بريطانيا، عدا عدد من المقربين”.وذكر مدير الصفحة، “كنت أول من عرف بأصابته بكورونا أثناء تواصلنا شبه اليومي، وأخفيت الامر حتى لا […]

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