نائب عن ميسان ينتقد كابينة الكاظمي لعدم احتوائها أي وزير من محافظة جنوبية

2020/05/08 | 13:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد النائب عن محافظة ميسان بهاء النوري خلو كابينة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أي تمثيل وزراي للمحافظات الجنوبية بالرغم من كون اغلب إنتاج النفط والزراعة من تلك المحافظات.وقال النوري في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “نواب المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط اتفقوا مبدئياً على عدم التصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2020 في حال لم […]

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