أسماء غريبة وغير تقليدية لأبطال مسلسلات رمضان..بالصور

2020/05/08 | 13:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يتربع مسلسل فلانتينو للزعيم عادل إمام على قائمةالمسلسلات التي تضم أسماء غريبة، وذلك لأن أبنائه الثلاثة في المسلسل بأسماء نبوية، أرشميدس ورفاعة لكن فلانتينو ليس المسلسل الوحيد الذي يضم أسماء غريبة لأبطال العمل.يضم المسلسل الخليجي أم هارون عدد من الأسماء غير التقليدية مثل صاحبة قصة الحب الرئيسية في العمل راحيل ابنه الحاخام لكن […]

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