الناتو يعلق على تسمية الغانمي وعناد وزيرين للدفاع والداخلية

2020/05/08 | 13:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد هنأت بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق "الناتو"،رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي ، والفريق الركن جمعة عناد قائد القوات البرية العراقية على تعيينهما وزيرين للدفاع والداخلية.وذكر بيان للبعثة "لقد كان لنا شرف العمل معهم على حد سواء خلال الفترة الماضية للبعثة في العراق، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك معهم في أدوارهم الجديدة كوزراء في حكومة جمهورية العراق" .

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