2020/05/08 | 13:13 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لبنان.. طفلة تشنق نفسها أثناء تقليد مشهد تلفزيوني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/08 | 13:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان.. طفلة تشنق نفسها أثناء تقليد مشهد تلفزيوني) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان.. طفلة تشنق نفسها أثناء تقليد مشهد تلفزيوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).