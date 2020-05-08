ضحايا «كورونا» حول العالم يتخطون 270 ألفًا

2020/05/08 | 13:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس «كورونا» حول العالم أن عدد الوفيات بلغ 270470.وارتفع عدد الإصابات به إلى 3917999 حالة حتى صباح اليوم (الجمعة).وأظهرت بيانات منصة «وورلد ميترز»، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 1.34 مليون حالة.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا وإيران والصين.وسجلت الولايات المتحدة 1292850إصابة و76938حالة وفاة، كأعلى دولة في العالم من حيث الإصابات والوفيات تليها بريطانيا بوفيات تتجاوز 30 ألفًا، ثم إيطاليا وفرنسا وأسبانيا.وخارج الولايات المتحدة وأوروبا تأتي تركيا وإيران كالدول الأكثر تضررًا من الوباء.

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