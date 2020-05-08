الحشد الشعبي يصد تعرضاً جديداً لداعش في صلاح الدين

2020/05/08 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلن اللواء الـ 21 في الحشد الشعبي، الجمعة (08 ايار 2020)، صد تعرض لعناصر تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.

وقال المسؤول في اللواء، يحيى السلطاني، في تصريح صحفي، إن "الكاميرات الحرارية التابعة للواء 21 رصدت تحركات لداعش حاولت ان تقترب الى قطعاتنا في جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف ان "مدفعية اللواء دكت الدواعش قبل ان ينفذوا مخططاتهم وكبدتهم خسائر كبيرة، ما اجبر ما نجى منهم على التراجع".

وكانت قوات الحشد الشعبي، تعرضت، فجر يوم السبت الماضي، إلى هجوم من قبل تنظيم داعش على منطقة مكيشيفة في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وأصدر الحشد بياناً بشأن الهجوم قائلاً: "قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، قتلت وأصابت عددا من الدواعش بصد تعرض كبير في منطقتي بلد ومكيشيفة جنوب تكريت"، مشيرة الى أن "الحشد قدم 10 شهداء وإصابة آخرين في اشتباكات حصلت بين الطرفين".

بعد ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العثور على معلومات مهمة خلال البحث عن بقايا تنظيم داعش في منطقة مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين.

بغداد اليوم- بغداد

كشفت مديرية إجرام بغداد، الجمعة (8 أيار 2020)، ملابسات جريمة قتل عائلة في منطقة البلديات شرقي العاصمة وإلقاء القبض على الجاني.

وقالت المديرية في بيان، إنه "السيطرة المركزية لمديرية مكافحة اجرام بغداد، استخبرت في وقت متأخ

بغداد اليوم-الانبار

أعلنت وزارة الدفاع، الجمعة (08 أيار 2020)، تمكن الاستخبارات العسكرية وقوة مشتركة محمولة جواً من قتل انتحاري، فيما داهمت وكراً وحرقت عجلة تحمل أعتدة وأسلحة في الأنبار.

وذكرت الوزارة في بيان تقته (بغداد اليوم)، أن &q

بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية، النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس 7 ايار 2020، إن إنهاء خروقات خروقات تنظيم داعش والسيطرة على الموقف الامني، يمكن أن يحصل خلال شهر واحد، فيما وجه رسالة إلى وزيري الدفاع والداخلية الج

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