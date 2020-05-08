كان يخطط لهجوم في برشلونة.. القبض على ’’داعشي’’ في إسبانيا

2020/05/08 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

ألقت الشرطة الإسبانية، اليوم الجمعة، القبض على مغربي في مدينة برشلونة، يُشتبه في صلته بتنظيم &quo...





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