الجامعة العربية ترحب بتشكيل حكومة الكاظمي وتدعو لاستكمالها

2020/05/08 | 13:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحصولها على ثقة مجلس النواب.ودعا ابو الغيظ في بيان “إلى الإسراع في استكمال التشكيلة الوزارية، لكي تتمكن الحكومة الجديدة من مواجهة التحديات الراهنة وتلبية التطلعات المشروعة التي ما زالت جماهير الشعب العراقي تطالب بها منذ تشرين الأول […]

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