تعرف على سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الجمعة

2020/05/08 | 13:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أرتفع سعر الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الجمعة، بحسب أرقام التعاملات في السوق المحلي.وجاءت أسعار بيع وشراء الدولار في شركات ومكاتب الصيرفة، كالآتي: سعر البيع للدولار الواحد 1242.5 ديناراً، أي 124 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1232.5 ديناراً، أي 123 ألفاً و250 دينارا للمائة دولار.سعر […]

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