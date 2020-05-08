السليمانية تحدد تعليمات خاصة لفتح الجوامع في زمن كورونا

2020/05/08 | 13:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت المديرية العامة للصحة في السليمانية تعليمات خاصة لفتح الجوامع ضمن اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وكانت اوقاف كوردستان قررت امس فتح ابواب الجوامع من يوم الاثنين 11/5/2020.

وتضمنت قرارات صحة السليمانية، عدم الوضوء داخل الجوامع، على المصلين جلب السجادة الخاصة بهم.

وجاء في القرارات ”لا تقل المسافة بين كل مصلي عن متر، تقليص مدة خطبة الجمعة، تقليص مدة صلاة التراويح“.

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