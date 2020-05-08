كيف علقت الامارات على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة؟

2020/05/08 | 13:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الإمارات بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، بعد نيله ثقة البرلمان العراقي....

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