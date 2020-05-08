مصر تدعم حكومة الكاظمي لتحقيق الاستقرار في العراق

2020/05/08 | 13:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت وزارة خارجية مصر باعلان تشكيل حكومة العراق الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

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