الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش في صلاح الدين

2020/05/08 | 13:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللواء الـ 21 في الحشد الشعبي، اليوم الجمعة ، صد تعرض لعناصر تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين وقال المكتب الاعلامي للواء في بيان، ان “الكاميرات الحرارية التابعة للواء 21 رصدت تحركات لداعش حاولت ان تقترب الى قطعاتنا في جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين”.وأضاف السلطاني ان “مدفعية اللواء دكت الدواعش قبل ان ينفذوا […]

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