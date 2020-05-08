عقار صيني ضد كورونا يحصل على موافقات دخول أسواق ثمان دول

2020/05/08 | 13:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أفادت وكالة “شينخوا” اليوم الجمعة نقلا شركة “ييلينغ” الصينية لإنتاج الأدوية بأنه تمت الموافقة على بيع عقار صيني رئيسي ضد مرض كوفيد-19 في سنغافورة.وقالت الشركة إن كبسولة “ليانهوا تشينغون” قد أدرجت رسميا كعقار صيني من قبل سلطة علوم الصحة بسنغافورة، ما يعني منح العقار حق دخول السوق في سنغافورة.وأظهرت المراقبة السريرية […]

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