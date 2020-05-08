تجارة واستثمار وإعمار.. تركيا تتوقع خطوات

2020/05/08 | 14:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق البرلمان العراقي يوم الأربعاء على حكومة جديدة بعد ستة أشهر دون حكومة

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