الانبار تعلن البدء بعمليات تسويق محصولي الحنطة والشعير

2020/05/08 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، الجمعة، بان مزارعي مناطق شرقي الرمادي باشروا بعملية تسويق محصولي الحنطة والشعير الى سايلو الرمادي .وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/، ان “مزارعي قضاء الحبانية والخالدية ومناطق مختلفة شرقي مدينة الرمادي، باشروا بعملية تسويق محصولي الحنطة والشعير الى سايلو الرمادي وفق معلومات […]

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